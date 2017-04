Lega Pro: Santarcangelo, il sogno è possibile

La decima posizione in classifica vale l’ultimo posto utile per accedere alla griglia playoff ed è attualmente occupata dal Bassano Virtus, a quota 41 punti. I veneti però non possono stare tranquilli: in 11esima posizione c’è il Santarcangelo, anch’esso a quota 41 punti (ma dietro per colpa degli scontri diretti), e in 12esima la Maceratese a 40.

Tre squadre per un solo posto dunque, con iche a oggi appaiono i favoriti:sono un bottino importante, anche se solo un punto è stato conquistato in trasferta. Il Bassano è invece un’incognita: appena uscito da un incubo fatto di sette sconfitte consecutive, dovrà tornare in fretta ai livelli di inizio campionato se non vuole rischiare di vanificare una stagione passata in larga parte ai vertici della classifica. Del terzetto la Rata sembra quella con le minori chance di farcela ma ha il vantaggio di dover giocare ancora entrambi gli, a cominciare dalla sfida di mercoledì proprio contro il Bassano.