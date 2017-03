Lega Pro: Santarcangelo, serve una svolta in trasferta

E’ un ottimo campionato quello a cui sta dando vita il Santarcangelo: undicesimo posto in classifica a pari punti con la Maceratese (decima) e una salvezza oramai quasi certa. L’obiettivo primario è stato dunque raggiunto e ora tutto quello che arriverà in più sarà una dolce ricompensa.

Quello che sorprende nel Santarcangelo è però la profonda. Inpropria i Clementini hanno uno score di tutto rispetto: otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, per un totale di 29 punti. I problemi nascono lontano dal Valentino Mazzola: con solo una vittoria a fronte di ben otto pareggi e sette sconfitte il Santarcangelo è la terzultima squadra in classifica per r. Se vogliono conquistare i playoff mister Marcolini e i suoi ragazzi dovranno migliorare questo squilibro e dimostrarsi capaci di far punti anche lontano dai propri tifosi.