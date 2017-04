Lega Pro girone B, Santarcangelo-Mantova 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Santarcangelo-Mantova 1-2 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Valentino Mazzola.



Mantova, due colpi per continuare a credere nella salvezza diretta: i virgiliani conquistano a Santarcangelo una vittoria di platino e staccano il Teramo, bloccato sullo 0-0 dal Forlì (ora la formazione di Graziani ha due lunghezze di margine sulla zona playout). Ospiti in vantaggio al 33' con Caridi, ben imbeccato da Donnarumma: la squadra lombarda ha fame di vittoria e al 63' cala il bis con un calcio di rigore trasformato da Sodinha. Solo nel finale i clementini danno segnali di vita con la rete di Adorni sugli sviluppi di un angolo: ma il Mantova non cede e conduce in porto la vittoria.

SANTARCANGELO-MANTOVA 1-2



MARCATORI: 33' Caridi (M), 63' rig. Sodinha (M), 84' Adorni (S).

SANTARCANGELO: Nardi, Sirignano, Paramatti, Adorni, Danza (77' Dalla Bona), Carlini (89' Alonzi), Ungaro (56' Gulli), Valentini, Oneto, Merini, Cori. A disp. Gallinetta, Rossini, Capitanio, Posocco, Maiorana, Rondinelli, Florio. All. Marcolini.

MANTOVA: Tonti, Gargiulo, Siniscalchi, Vinetot, Donnarumma (86' Bambo), Salifu, Raggio Garibaldi, Regoli, Di Santantonio (56' Sodinha), Cittadino (69' Renny Smith), Caridi. A disp. Bonato, Maniero, Tripoli, Ciccone, Boniperti, Boccalari, La Place. All. Graziani.

ARBITRO: Balice di Termoli.

NOTE: Ammoniti Di Santantonio, Caridi, Salifu (M), Merini, Valentini, Carlini (S).