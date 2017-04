Lega Pro girone B, Santarcangelo-Maceratese 5-1: tabellino e highlights. Diretta

Santarcangelo-Maceratese 5-1 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Valentino Mazzola.

Vittoria larga per il Santarcangelo che supera per 5-1 la malcapitata Maceratese. A dispetto del risultato è stata una gara equilibrata, in bilico e combattuta sino all'espulsione al 51' di Bondioli, vero viatico del match. Gli emiliani passano al 16' con Merini ma vengono raggiunti al 36' da Merchetti, che sigla il meritato pareggio della rata. Dopo la già citata espulsione di Bondioli gli ospiti però crollano, e subiscono una sequenza di reti terrificante: Cori al 58', autorete di Marchetti al 67', Jadid al 69', Ungaro al 77'. Con questa sconfitta la Rata abbandona definitivamente la suggestione playoff mentre il Santarcangelo sorpassa l'Albinoleffe e a 90' dalla fine del campionato si riprende l'importantissimo decimo posto in classifica.

SANTARCANGELO-MACERATESE 5-1

MARCATORI: 16' Merini (S), 36' Marchetti (M), 58' Cori (S), 67' aut. Marchetti (M), 69' Jadid (S), 77' Ungaro (S).

SANTARCANGELO: Nardi, Paramatti, Sirignano, Oneto, Florio (62' Ungaro), Gatto, Jadid, Valentini (66' Carlini), Rossi, Merini (73' Cesaretti), Cori. A disp. Gallinetta, Rossini, Dalla Bona, Capitanio, Gulli, Alonzi, Maiorana, Rondinelli. All. Marcolini.

MACERATESE: Forte, Vendola, Bondioli, Marchetti, Sabato, De Grazia, Quadri, Malaccari (81' Franchini), Allegretti, Palmieri (73' Broli), Turchetta (81' Marcantoni). A disp. Moscatelli, Gremizzi, Colombi, Massei, Mestre, Bangoura, Moroni, Ingretolli. All. Giunti.

ARBITRO: Cipriani di Empoli.



: Espulso al 51' Bondioli (M) per doppia ammonizione. Ammoniti Valentini e Sirignano (S).