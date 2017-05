Lega Pro girone B, Sambenedettese-Pordenone 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Sambenedettese-Pordenone 2-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Riviera delle Palme.

Bella prova della Sambenedettese che supera per 2-1 il Pordenone grazie a un'autorete di Marchi al 31' e al gol del solito Mancuso all'88'. Vittoria meritata, che nonostante il pareggio neroverde firmato Burrai al 42' è sempre stata giocata con maggior foga dalla Samb, bisognosa dei tre punti per ottenere una buona posizione in vista dei playoff. Trova però la vittoria anche il Gubbio nella sfida contro il Modena e dunque nonostante il successo odierno gli uomini di Sanderra dovranno giocare la gara di playoff in casa degli eugubini e dovranno anche vincere nei novanta minuti per accedere agli ottavi.

SAMBENEDETTESE-PORDENONE 2-1

MARCATORI: 30' aut. Marci (P) 42' rig. di Burrai (P), 88' Mancuso (S).

SAMBENEDETTESE: Pegorin, Rapisarda, Di Filippo, Di Pasquale, Grillo (85' Candellori), Bacinovic (46' Ntow), Lulli, Vallocchia, Mancuso, Sorrentino, Agodirin (74' Di Massimo). A disp. Aridità, Bernardo, Pezzotti, Latorre, Ferrrara, Mattia, Mori. All. Sanderra.

PORDENONE: Tomei, Semenzato, Parodi, Marchi, Zappa (68' Ingegneri), Misuraca, Burrai, Suciu, Cattaneo, Padovan (62' Pietribiasi), Bulevardi (62' Martignago). A disp. D'Arsiè, Stefani, Buratto, Filinsky. All. Tedino.

ARBITRO: Panarese di Lecce.



: Espulso Burrai al 93' (P). Ammoniti Pietribiasi (P), Bacinovic, Ntow, Grillo (S).