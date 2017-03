Lega Pro: Sambenedettese, è il momento dei rinnovi

Esce alla scoperto la Sambenedettese, che per bocca del proprio ad Andrea Fedeli ha voluto fare il punto sui rinnovi contrattuali dei big e tranquillizzare i tifosi. Le trattative sono già avviate per Loris Damonte, uno dei perni del centrocampo rossoblu, mentre soltanto la settimana prossima la società si siederà al tavolo delle trattative con i procuratori di Aridità e Mori.

Per quanto riguarda infinebisognerà attendere ancora un po’, vuoi per l’interesse di club di categorie supeirori (per il primo), vuoi per il rendimento altalenante (nel caso del secondo). Queste le parole del ds: “Abbiamo fatto una chiacchierata con il procuratore di Damonte, rivelando la nostra volontà di rinnovare il contratto. L’incontro è stato positivo, penso sia una cosa che si possa fare. Per Aridità e Mori, invece, è tutto rinviato alla prossima settimana, la nostra intenzione è quella di tenerli. Su Vallocchia non ho dubbi, gli faremo un contratto triennale o biennale con opzione per un altro anno. Resterà con noi, anche se temo che prima o poi qualche club di categoria superiore possa portarcelo via. Bacinovic? Mi aspetto di più da lui, deve fare la differenza in questa categoria. Non so se resterà, il suo discorso lo affronteremo a fine stagione”.