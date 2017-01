Lega Pro, girone B: Sambenedettese, mister Palladini se ne va

Il 2017 della Sambenedettese inizia con il botto: Ottavio Palladini, infatti, non è più l'allenatore dei marchigiani. E' stato lo stesso mister a lasciare l'incarico: "La S.S. Sambenedettese comunica chel'allenatore Ottavio Palladini ha rassegnato le dimissioni irrevocabili - si legge sul sito ufficiale dei rossoblù - la Società rossoblù ringrazia il mister per il proficuo lavoro sin qui svolto, esprimendo immensa gratitudine per il raggiungimento, nella scorsa stagione, della promozione in Lega Pro".



Un addio, quello di Palladini, non così inatteso: nella prima metà di stagione la squadra ha messo insieme otto vittorie, sette pareggi e sei sconfitte (non male per una neopromossa, ancora oggi in zona playoff) eppure qualcosa si era rotto nelle ultime settimane. La Samb non vince una partita dal 19 novembre (1-0 a Lumezzane) e i recenti ko con Padova e Maceratese hanno lasciato il segno: eppure, fino all'ultimo, il presidente Franco Fedeli ha allontanato qualsiasi ipotesi di ribaltone.





