Lega Pro girone B: Sambenedettese, Mancuso e il sogno Protti

Con il poker di reti messo a segno contro il Sudtirol, il bomber della Sambenedettese Leonardo Mancuso si è confermato come il leader indiscusso dell’attacco rossoblù e della classifica cannonieri di Lega Pro. La punta è ora a quota 18 reti in 27 presenze. L’obiettivo, forse ambizioso ma non impossibile viste le undici gare ancora da giocare, potrebbe ora essere quello di andare a prendere il record assoluto di reti in Lega Pro targato Igor Protti, che nella stagione 2001-2002 collezionò con il suo Livorno ben 27 reti in 31 gare, con una media 0,87 gol per partita.

I numeri del bomber della Samb non sono da meno, con unagol per partita, che sale a 1,14 se si considera questo scoppiettante inizio di 2017, un’annata che promette bene per l’attaccante nato a Milano. Quello che sorprende di Mancuso è inoltre lanell’andare a segno: nella stagione in corso infatti l’attaccante ha segnato in 14 diverse occasioni, castigando dieci delle diciannove difese contro cui si è confrontato.