Lega Pro: Sambenedettese, l'ira del presidente Fedeli

Non è andato giù al presidente Franco Fedeli il pareggio nell’ultima giornata di campionato della sua Sambenedettese contro la FeralpiSalò. Nonostante la squadra stia facendo piuttosto bene, con l’attuale settimo posto in classifica e 14 punti conquistati nelle ultime nove gare, il Presidente ha voluto mantenere alto il livello della concentrazione, criticando l’atteggiamento troppo remissivo della squadra durante la trasferta lombarda senza risparmiare qualche frecciata diretta a quei giocatori che sentono aria di trasferimento, magari in serie B.

Queste le parole del Presidente: “

Non ho visto la partita ma mi hanno riferito che non è stato fatto un tiro in porta. Se c’è qualche giocatore che non se la sente di stare alla Samb ormai può anche andare. Voglio parlare con la squadra e capire”.