Lega Pro: Reggiana-Padova, storia di un big match

Nel pomeriggio di domenica andrà in scena il big match della 28a giornata di campionato: la sfida tra Reggiana e Padova, che mette in campo non solo 3 punti importantissimi per le zone alte della classifica ma anche un passato glorioso per entrambe le società. Le due società condividono infatti non solo l'ottimo score in campionato ma anche, e soprattutto, l’obiettivo della promozione.

Anche ici dicono che sarà una grande sfida: da una parte la miglior difesa del campionato, quella del Padova, dall’altra la squadra con il miglior score casalingo del girone, la Reggiana. In mezzo, due squadre in grande, entrambe reduci da 4 vittorie negli ultimi 5 incontri. Laperò pende a favore del Padova: all’andata i Biancoscudati si imposero per 2-0, e nel totale delle ultime nove sfide la Reggiana è riuscita a strappare i tre punti in una sola occasione.