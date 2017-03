Lega Pro: Reggiana, nuovi soci pronti ad affiancare Piazza

Continua a ritmo spedito la rivoluzione societaria in casa Reggiana. Le voci che vorrebbero l’ingresso di nuovi soci nella cordata guidata da Mike Piazza si susseguono ormai da giorni e secondo alcuni indicherebbero la debolezza finanziaria proprio di Piazza, non in grado di sostenere da solo il peso di un club come la Reggiana.

Diversa, molto diversa, la posizione del direttore generale del club granata, che in una recente dichiarazione ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi mostrando ladegli americani: “L'eventuale ingresso in società di nuovi partner non deve essere inteso come una difficoltà finanziaria della Reggiana, bensì l'opposto. Vi ricordo che ragioniamo con una mentalità americana e negli Stati Uniti se qualcuno entra in una società lo fa perché pensa di investire in un business vincente".