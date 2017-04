Lega Pro: Reggiana, i numeri della crisi

Contro il Pordenone è arrivato un pareggio privo di emozioni che, sebbene rappresenti comunque un risultato positivo contro una delle squadre migliori del campionato, certifica ulteriormente la crisi della Reggiana. Gli uomini di Menichini infatti non vincono da fine febbraio (2-0 a Fano) e da tempo ormai hanno abbandonato la lotta per la promozione diretta.

della crisi granata sono molto severi: cinque partite senza vittoria, nessuna rete segnata nelle ultime tre partite e un gioco spesso poco accattivante.è arrivato a Reggio Emilia a fine gennaio per sostituire l’esonerato Leonardo Colucci e da allora ha collezionato quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con una media di. L’attuale quinto posto in classifica non sembra in discussione visti i cinque punti di vantaggio sulla Sambenedettese ma è chiaro che gli emiliani dovranno cambiare passo in questo finale di stagione se vorranno provare a dire la loro nei playoff e sparare ancora nella serie B.