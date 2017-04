Lega Pro girone B, Reggiana-Gubbio 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Reggiana-Gubbio 1-1 giocata oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Termina 1-1 il posticipo della 35a giornata del girone B di Lega Pro tra Reggiana e Gubbio. Gara frizzante, fatta di continui capovolgimenti di fronte e alti ritmi. Tra le due è sicuramente la Reggiana a provarci di più e a tenere per maggior tempo il pallino del gioco ma sono gli ospiti a passare in vantaggio quando Rinaldi insacca di testa al 32’ su corner. Gli uomini di Menichini però non si arrendono e conquistano il meritato pareggio poco dopo, quando al 45’ Rozzio trova la deviazione vincente ancora su corner. Nella ripresa il Gubbio alza il muro difensivo e decide di attaccare solo in contropiede: la Reggiana prova a sfondare ma senza fortuna, con il Gubbio che non rischia mai troppo e anzi torna a casa con qualcosa da recriminare visto il gol ingiustamente annullato in avvio di ripresa a Ferri Marini per fuorigioco e la traversa colpita da Casiraghi al 61’. Con questo pareggio la Reggiana mantiene il quinto posto con quattro punti di vantaggio proprio sul Gubbio, che può però esultare lo stesso: con il punto conquistato stasera gli uomini di Magi conquistano infatti matematicamente l’accesso ai playoff.



REGGIANA-GUBBIO 1-1



MARCATORI: 32’ Rinaldi (G), 45’ Rozzio (R). REGGIANA: Perilli, Ghiringhelli, Rozzio, Trevisan, Panizzi, Bovo (78’ Maltese), Genevier, Riverola (65’ Sbaffo), Carlini, Guidone (92’ Rocco), Cesarini. A disp. Narduzzo, Sabotic, Pedrelli, Spanò, Lombardo, Calvano, Contessa. All. Menichini. GUBBIO: Volpe, Marini, Rinaldi, Piccinni, Zanchi, Romano, Giacomarro (65’ Croce), Valagussa, Casiraghi, Ferri Marini (87’ Candellone), Ferretti. A disp. Zandrini, Stefanelli, Petti, Marghi, Conti, Bergamini, Costantino, Kalombo, Burzigotti, Lunetta. All. Magi. ARBITRO: Mei di Pesaro. NOTE: Ammoniti Bovo, Ghiringhelli (R), Marini (G).