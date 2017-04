Lega Pro girone B, Reggiana-Forlì 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Reggiana-Forlì 0-1 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.

Continua il periodaccio della Reggiana, e a trarne vantaggio è oggi il Forlì che sbanca il Mapei Stadium con uno 0-1 firmato Tentoni all'8'. Gli uomini di Gadda fanno tutto bene, gestendo senza troppi affanni il possesso palla sterile dei granata e facendo male in contropiede. Davvero poca la verve degli emiliani, privi di idee e di rabbia agonistica. Con questa importante vittoria il Forlì apre uno spiraglio per la salvezza diretta, ora a -1, mentre la Reggiana certifica la propria quinta posizione in calssifica, che non varierà nemmeno domenica prossima, a prescindere dal risultato.

REGGIANA-FORLI’ 0-1

MARCATORE: 8′ Tentoni (F).

REGGIANA: Perilli, Spanò, Rozzio, Trevisan, Contessa (63' Panizzi), Bovo (86' Rizzi), Genevier, Riverola (64' Maltese), Sbaffo, Cesarini, Guidone. A disp.: Narduzzo, Pedrelli, Sabotic, Lombardo, Calvano, Rocco. All.: Menichini.

FORLI': Turrin, Adobati, Conson, Vesi, Sereni, Alimi, Capellupo, Tentoni (84' Capellini), Ferretti, Tonelli (73' Piccoli), Succi (75' Ponsat). A disp.: Semprini, Franchetti, Baschirotto, Croci, Spinosa, Di Rocco, Martina Rini, Parigi, Bardelloni. All.: Bonacci.

ARBITRO: Curti di Milano.



: ammoniti Conson (F), Spanò (R).