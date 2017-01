Lega Pro, girone B: Reggiana, esonerato Colucci

Era nell'aria da tempo, ma solo oggi è arrivata l'ufficialità: Leonardo Colucci non è più l'allenatore della Reggiana. Gli ultimi risultati negativi, in particolare il pesante ko casalingo rimediato domenica contro il Venezia, sono costati cari al tecnico pugliese che, dopo un buon avvio di stagione, ha perso il controllo della situazione, palesando diverse lacune sia da un punto di vista tattico che gestionale. Colucci, in seguito alla sconfitta nel derby emiliano del 19 dicembre contro il Parma, aveva già rassegnato le proprie dimissioni, le quali però non furono accolte dalla dirigenza granata.

Per la sua successione, tra i tanti nomi spicca quello di Leonardo Menichini: i contatti con l'ex allenatore della Salernitana, attualmente disoccupato, sono già stati avviati.