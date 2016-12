Lega Pro, Reggiana: Colucci lascia!

Per la Reggiana sarà un Natale turbolento: la classifica è ancora ottima, ma il ko interno con il Parma e il pareggio contro il Bassano Virtus hanno convinto mister Leonardo Colucci a rassegnare le dimissioni. "Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di allenare la Reggiana - le sue parole in conferenza stampa, riportate da TuttoReggiana - spero che questa squadra riesca ad arrivare in serie B, sono sempre stato pronto a metterci la faccia e vi dico che da oggi non sono più l'allenatore di questa squadra".





Una decisione che hatutti, comunicata ai media appena dopo l'1-1 contro i veneti: "Devo lasciare i ragazzi: quello che ho dato finora è valso solamente 37 punti, pensavo di valerne di più". E ora quali decisioni prenderanno i dirigenti granata?