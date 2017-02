Lega Pro, girone B: è record di esoneri, ultimo caso ad Ancona

Sono partiti in venti e ora sono rimasti in dieci: parliamo degli allenatori di Lega Pro girone B, letteralmente decimati dagli esoneri da inizio stagione a oggi. La girandola dei cambi in panchina è iniziata addirittura già a settembre, con il licenziamento dell’allora mister del Teramo Lamberto Zauli (poi richiamato e nuovamente esonerato) e vede come ultimo capitolo la cacciata di Fabio Brini dall’Ancona lo scorso 14 febbraio.



Proprio febbraio è, insieme a novembre, il mese con il più alto tasso di esoneri: ben sette allenatori hanno perso la panchina in questi due mesi. Le squadre che hanno cambiato mister da inizio campionato a oggi sono. Almeno una buona notizia però c’è: nella metà dei casi l’esonero del tecnico ha portato un miglioramento in classifica che giustifica, quantomeno a posteriori, la scelte societarie.