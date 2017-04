Lega Pro, girone B: preview 33esima giornata

La 33a giornata del campionato di Lega Pro si giocherà interamente mercoledì, ultimo appuntamento infrasettimanale di questa lunga stagione. Giornata chiave, che potrebbe assegnare i primi verdetti di un campionato ancora aperto su tutti i fronti. Il match di cartello è senza dubbio la sfida delle 8.30 tra Padova e Parma, con in palio non solo il secondo posto in classifica ma anche la possibilità di rimanere in scia del Venezia.

Gli uomini di Inzaghi dal canto loro se la vedranno in casa contro la, reduce della sorprendente vittoria contro il Padova e dunque per nulla intenzionata a giocare il ruolo della vittima sacrificale.si sfidano invece nei due scontri-salvezza della settimana mentre lese la vedrà con ilper i playoff, con i veneti che, tornati a far punti dopo due mesi da incubo, non hanno nessuna intenzione di mollare il decimo posto in griglia appena riconquistato. Completano il quadro di giornata Sambenedettse-Lumezzane, Pordenone-Modena, Santarcangelo-Sudtirol, Gubbio-Fano e l’antipasto di playoff Albinoleffe-Reggiana.