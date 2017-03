Lega Pro, girone B: la preview della 32a giornata

La 32esima giornata del girone B di Lega Pro si apre con un inconsueto anticipo di giovedì, dove va in scena il big match di giornata tra Reggiana e Pordenone. Per gli emiliani, che a secco di vittorie da un mese se la dovranno vedere con un Pordenone reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, non sono ammessi errori e l’obiettivo è di riprodurre un gioco e dei risultati all’altezza degli imminenti playoff.

Il resto della giornata ruota attorno ad importanti, in programma sabato,, entrambe domenica alle 16.30. Per le due squadre venete che guidano il campionato,, sono previste due trasferta sulla carta abbastanza tranquille, rispettivamente contromentre ilospita al Tardini laalle 18.30. Completano il quadro di giornata Teramo-Sambenedettese, Bassano Virtus-Albinoleffe e Santarcangelo-Gubbio.