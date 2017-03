Lega Pro: la preview della 30a giornata

La 30a giornata di campionato si giocherà interamente di domenica, con l’eccezione del posticipo di lunedì sera. Si comincia come di consueto nel primo pomeriggio, dove tutta l’attenzione sarà per la sfida tra Reggiana e Mantova: gli emiliani, non in formissima e reduci dalla sconfitta contro la Maceratese, hanno bisogno di tornare alle vittoria ma di fronte si troveranno una squadra in gran forma e ben decisa a macinare punti per uscire dalla zona playout.

Poi toccherà al, impegnato in trasferta contro l’osticodi Capuano che settimana scorsa ha quasi fermato il Venezia, e al, che si troverà di fronte unin grande spolvero nell’ultimo mese.propone invece un antipasto dei playoff mentreè il match più interessante in ottica playout, con due squadre entrambe reduci da una vittoria nell’ultimo turno dopo un periodo di risultati altalenanti. La giornata si chiuderà con iltra(diretta Tv su Rai Sport 1). I padroni di casa arrivano da cinque sconfitte consecutive mentre gli ospiti da ben sei successi di fila, ma la partita sarà probabilmente più equilibrata di quanto le statistiche possano suggerire. Completano il quadro di giornata Sudtirol-Albinoleffe, Ancona-Pordenone, Teramo-Gubbio e Santarcangelo-Forlì.