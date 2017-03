Lega Pro girone B: la preview della 29a giornata

La 29esima giornata di campionato del girone B di Lega Pro si giocherà interamente domenica, con due match d’apertura alle 14.30 e due postici alle 20.30. L’attenzione è tutta per il Venezia di Inzaghi che nella gara interna contro il Modena va a caccia della sesta vittoria consecutiva. Gli uomini di Capuano però hanno disperato bisogno di punti e faranno di tutto per blindare la porta ai Lagunari.

La seconda della classe, il, sarà anch’essa impegnata in un match testa-coda contro il Mantova: trasferta non facile soprattutto se si considera che i Virgiliani vengono da tre successi nelle ultime quattro partite e che i Crociati dopo lo stop interno con il Forlì non possono permettersi altre battute d’arresto. Tra le big infine non sarà facile nemmeno per il, che ospita all’Euganeo il Santarcangelo, altro club in ottimo stato di forma (imbattuto da cinque gare). Vanno invece a caccia della riscossa il, che non può sbagliare in casa contro il Sudtirol, e la, che in trasferta dovrà sfruttare il momento non ottimale della Maceratese, senza vittorie da un mese. Completano il quadro di giornata Sambenedettese-Bassano, Albinoleffe-Teramo, Fano-FeralpiSalò e i due postici Forlì-Lumezzane e Gubbio-Ancona.