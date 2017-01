Lega Pro, girone B: la presentazione della 22a giornata

Il gruppo B di Lega Pro riprende con un turno di grandi emozioni: si comincia sabato 21 con la doppia sfida Mantova-Sambenedettese (con gli ospiti chiamati a uscire dalla crisi di risultati in cui sono finiti negli ultimi sette turni) e FeralpiSalò-Sudtirol, match importante in ottica playoff.

Le altre otto gare si giocano tutte domenica 22, senza alcun posticipo. Il Parma, reduce da tre vittorie consecutive, cerca la quarta in casa contro il Santarcangelo per continuare la rincorsa alla vetta e sfruttare il fattore calendario (è l’unica squadra tra le prime quattro in classifica a giocare tra le mura amiche). Forlì-Padova è sulla carta un match da tre punti per i veneti, ma occhio ai romagnoli (tre vittorie nelle ultime quattro partite). Il Pordenone, secondo in classifica, è costretto a vincere in casa del Teramo se vuole continuare la rincorsa al Venezia di Pippo Inzaghi, impegnato nel match di cartello di questa giornata in casa della Reggiana. Fano-Albinoleffe ci dirà poi se i lombardi sono pronti a ritornare nella zona playoff abbandonata lo scorso turno.

Completano il quadro della 22esima giornata Gubbio-Lumezzane, Bassano Virtus-Ancona e Maceratese-Modena.