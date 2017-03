Lega Pro: Pordenone, un inverno troppo lungo

E’ un momento difficile per il Pordenone. Dopo un inizio di campionato scoppiettante i Ramarri stanno subendo un’involuzione nel gioco e nei risultati, involuzione che preoccupa in primis il presidente del club Mauro Lovisa, che così si è espresso al Messaggero Veneto circa i recenti risultati della propria squadra: “Non sono contento, non possiamo vincere una partita per 6-0 e poi disputare questo tipo di gare. La nostra è una buona squadra ma non ottima: ci sono giocatori in rosa che non riescono a reggere il livello di pressione e tensione dell’alta classifica. Ripeto: parlerò col mister per cercare di capire cosa sta succedendo. Voglio che il nostro gruppo acquisti continuità di prestazioni e riprenda a fare ciò che sa e che ha dimostrato nel girone d’andata”.

Nelil bottino dei neroverdi è in effetti piuttosto magro:nelle sette gare disputate fin qui. Il bilancio resta grigio anche se si considerano gli ultimi tre mesi: dopo il “novembre magico”, con il record di cinque vittorie consecutive, la squadra si è infatti spenta, collezionando in dodici gare solo quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte e. Per fare bene nel finale di campionato e nei più che probabili playoff i Ramarri dovranno ritrovare la verve autunnale.