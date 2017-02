Lega Pro: Pordenone e quelle trasferte amare

Recupero, quello della 22a giornata, per il. Con ilè infatti arrivata la settima sconfitta stagionale, la quarta di fila in trasferta. I Ramarri, che hanno sorpreso tutti nella prima parte di stagione anche in virtù del loro score esterno (sette vittorie nelle prime nove trasferte) hanno ora perso il loro toccoe non riescono più a vincere lontani dal Bottecchia.La vittoria esterna manca da inizio dicembre (2-0 alla) e a risentire è soprattutto la classifica, dove il Pordenone è passato dalla prima all’attuale quinta posizione. Non si scompone però più di tanto mister Bruno, che preferisce parlare di poca fortuna: “Si tratta soltanto di un calo di risultati. Aabbiamo perso facendo la migliore prestazione stagionale. A Teramo non abbiamo disputato una gran partita, ma potevamo pure non perderla con un pizzico di fortuna in più.”