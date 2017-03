Lega Pro: Pordenone, è tempo di ripartire

Dopo l’importante vittoria nella scorsa giornata in casa contro il Sudtirol sembra finalmente finito il pessimo inizio di 2017 del Pordenone. Da inizio anno i Ramarri hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, perdendo posizioni in classifica e punti preziosi rispetto alle prime. I playoff non sembrano a rischio ma è evidente che i ritmi dei neroverdi sono calati, specialmente in trasferta.

La vittoria con il Sudtirol sembra però aver scaccio le nubi, almeno secondo il patron, che ha parlato anche del momento difficile del bomber: “Stiamo ripartendo. La nostra posizione in classifica è già importante perché se fosse mantenuta sino al termine della stagione regolare ci permetterebbe di giocare la prima gara dei playoff in casa e la seconda contro un’avversaria del nostro girone che già conosciamo: sicuramente un vantaggio. La squadra stava facendo molto bene, ci eravamo un po’ illusi nel girone di andata. Poi episodi negativi e infortuni hanno condizionato il nostro percorso. La scorsa settimana ci siamo ricompattati, tutti insieme, davanti a una pizza e siamo ripartiti. La mancanza dei gol di Arma? Rachid sta facendo un grande lavoro per la squadra e di questo risente sicuramente. Ora ha vicino Padovan, con il quale dividere il lavoro sporco. Ne trarrà beneficio. E poi deve fare gol. Appena si sbloccherà, tornerà quello di prima”.