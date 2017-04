Lega Pro: Pordenone, il secondo posto è nel radar

Con undici punti conquistati nelle ultime cinque partite il Pordenone è l’unica squadra che ha saputo tenere il passo del Venezia. L’importante e prestigiosa vittoria di sabato contro il Padova ha poi galvanizzato ulteriormente l’ambiente neroverde, rilanciandone le ambizioni per il secondo posto in classifica (valevole, lo ricordiamo, la qualificazione diretta alla seconda fase dei playoff).

Il più raggiante di tutti è il presidente, che davanti ai giornalisti non ha nascosto né la gioia per l’importante vittoria né le ambizioni per uncon il botto: “Volevo vincere particolarmente questa partita. È veramente un bel regalo di Pasqua da parte della squadra. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo giocato bene e il Padova non ha mai fatto tre passaggi di fila. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità e serenità che da quanto mi dicono non c’è a casa dei nostri rivali. Voglio andare alle final four di Firenze: se siamo quelli visti col Padova ce la possiamo fare. Tedino è una persona e un allenatore straordinario, ma ciò che sta facendo qui non l’ha mai fatto da nessuna parte. Quindi il merito è anche della società e di mio figlio Matteo. Dietro a questi risultati c’è il lavoro di tutti, non solo dello staff tecnico. A ogni modo stiamo facendo qualcosa di straordinario: è ora di pensare nuovamente allo stadio”.