Lega Pro: Pordenone: Rachid, l'Arma in più

Si è fatto attendere un po’, ma alla fine è arrivato. Stiamo parlando del centesimo gol tra i professionisti di Rachid Arma, il 32enne bomber marocchino in forza al Pordenone. Sabato ha siglato l’ultimo dei sette gol con cui i Ramarri hanno asfaltato il Lumezzane, siglando così la 99esima rete in Lega Pro, a cui va aggiunta una rete siglata in serie B nella stagione 2010/2011 con la casacca del Vicenza.

Nato in Marocco ma cresciuto fin da giovanissimo in Italia Rachid Arma ha mosso i primi passi da calciatore alla Sambonifacese. A parte venti presenze (condite da un gol) in serie B la sua carriera si è sviluppata completamente in, dove ha collezionato 99 reti in 210 presenze con le maglie di Spal, Pisa, Reggiana, Carp e Pordenone. Quest’anno Arma ha segnatoche fino ad ora gli sono valse la seconda posizione in classifica e l’importante traguardo di quattro stagioni consecutive in doppia cifra.