Lega Pro girone B, Pordenone-Padova 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Pordenone-Padova 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bottecchia.



Finisce 1-0 per i padroni di casa il match d'alta quota tra Pordenone e Padova. Decide la gara il discusso penalty realizzato da Burrai al 24' del primo tempo per un fallo di Russo ai danni di Semenzato. Bella gara, equilibrata e ricca di spunti, con entrambe le compagini scese in campo con l'idea di vincere. La spunta alla fine il Pordenone, probabilmente quella tra le due che ha provato a fare qualcosa in più. Con questo risultato i Ramarri salgono al terzo posto della classifica e scavalcano proprio i Biancoscudati, che con la quarta sconfitta consicutiva sono ora ufficialmente in crisi, una crisi da scacciare in fretta prima che comincino i playoff.



PORDENONE-PADOVA 1-0



MARCATORE: 24' rig. Burrai (PO).

PORDENONE: D'Arsiè, Semenzato, Marchi, Stefani, De Agostini, Suciu, Burrai, Misuraca, Cattaneo (82' Buratto), Berrettoni (65' Martignago), Arma. A disp. Tomei, Padovan, Parodi, Zappa, Gerebaudo, Pietribiasi, Filinsky, Bulevardi. All. Tedino.

PADOVA: Bindi, Cappelletti, Emerson, Russo, Madonna, De Risio (80' Bobb), Mandorlini, Mazzocco (61' Alfageme), Favalli (85' Tentardini), De Cenco, Altinier. A disp. Favaro, Berardocco, Sbraga, Monteleone, Gaiola, Boniotti. All. Brevi.

ARBITRO: Valiante di Salerno.

NOTE: Ammoniti De Agostini (PO), Russo, De Risio, Mandorlini (PA).