Lega Pro: Pordenone, lo show è garantito

Se il calcio è anche uno show, e se questo show spesso dipende dal numero di reti segnate durante la gara, allora non vi sono dubbi, è il Pordenone la squadra più spettacolare del campionato.

Da inizio campionato a oggi le gare con in campo i Ramarri hanno visto, garantendo divertimento e spettacolo agli spettatore di Lega Pro. Con 60 gol fatti e 34 subito il Pordenone è stato protagonista di 94 segnature in 31 gare, che fanno appunto una media di 3,03 reti per partita, a fronte di una media complessiva di poco più di due reti per squadra. Subito dietro al Pordenone in questa classifica troviamo il(2,77 reti per partita) mentre il terzo gradino del podio lo dividono(2,61).