Lega Pro girone B, Pordenone-FeralpiSalò 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Pordenone-FeralpiSalò 1-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bottecchia

Sconfitta interna per il Pordenone di Tedino, che si fa piegare per 1-2 da un'ottima FeralpiSalò. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti partono a cannone e passano già al 46' con Ferretti, per raddoppiare subito dopo con Codromaz al 51'. I Ramarri accusano il colpo e ci mettono un po' a reagire, anche in virtù dell'ottima organizzazione dei lombardi. Il gol della bandiera arriva al 91' con Padovan, quando ormai è troppo tardi. Questo risultato regala due verdetti: la Feralpi conquista i playoff mentre il Pordenone perde il secondo posto, sorpassato dal Parma.

PORDENONE-FERALPISALO’ 1-2

MARCATORI: 46' Ferretti (F), 51' Codromaz (F) 91' Padovan (P).

POREDENONE: Tomei, Semenzato (93' Pietribiasi), Stefani, Marchi, De Agostini, Misuraca, Suciu, Buratto (55' Zappa), Cattaneo, Berrettoni (58' Padovan) Arma. A disp. D'Arsiè, Pellegrini, Martignago, Parodi, Bulevardi. All. Tedino.

FERALPISALO': Caglioni, Parodi, Gambaretti, Ranellucci, Codromaz, Settembrini, Staiti, Tassi (74' Turano), Guerra (80' Bracaletti), Ferretti, Gerardi (70' Davì). A disp. Vaccarecci, Gamarra, Boldini, Luche, Murati, Liotti. All. Serena.

ARBITRO: Strippoli di Bari.



: Ammoniti Tassi (F), Marchi, Arma, De Agostini (P).