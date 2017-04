Lega Pro: Pordenone, attacco al secondo posto

Il campionato è finito e il titolo lo ha conquistato più che meritatamente il Venezia di Inzaghi. Restano però da assegnare diversi verdetti, tra cui l’importante secondo posto in classifica che vale la qualificazione diretta alla seconda fase dei playoff. Nel girone B sono in lizza per questo traguardo tre squadre: Parma, Pordenone e Padova, le prime due a 66 punti e la terza a 63.

Nelle ultime tre giornate però solo il Pordenone è riuscito a vincere (in due occasioni), mentrenon poco sia il(due sconfitte e un pareggio) che il(tre sconfitte consecutive). La stanchezza, insomma, si sta facendo sentire anche tra le big, e anche la concentrazione sembra essersi abbassata parecchio (si pensi agli errori commessi dal Padova contro l’Ancona). Con due giornate ancora da giocare la favorita sembra essere il Pordenone, che come detto è la più in forma nell’ultimo periodo, ma se guardiamo illa prospettiva cambia. Iaffronteranno infatti due match difficili contro due squadre in piena lotta playoff, lae la. Tutt’altro che semplici anche gli impegni del Parma, che in piena crisi dovrà affrontare la trasferta contro il Teramo, alla disperata ricerca di punti salvezza, e il derby con la Reggiana. Il calendario più agevole sembra dunque quello del Padova, che però parte con: i Biancoscudati affronteranno infatti un Sudtirol già salvo e un Lumezzane che probabilmente non avrà più molto da chiedere al campionato nell’ultima giornata. Alla fine avrà probabilmente la meglio chi riuscirà a sbagliare meno degli altri.