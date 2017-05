Lega Pro: playout girone B, i precedenti della regular season

I playout del girone B vedranno affrontarsi Teramo, Fano, Forlì e Lumezzane in due sfide di andata e ritorno previste per domenica 21 e domenica 28 alle ore 15.00. Il regolamento prevede che la squadra meglio piazzata in classifica giochi il ritorno in casa e se al termine delle due gare il risultato sarà di paraggio i criteri per il passaggio del turno saranno i seguenti: differenza reti oppure (in caso di ulteriore parità) posizione in classifica al termine della stagione regolare.

Le sfide in programma sono. La prima vede affrontarsi una squadra, il, in ottima forma, imbattuta da quattro turni e che ha dalla sua una migliore posizione in campionato, che dovrà vedersela contro unche vive una situazione contraria a quella degli abruzzesi: una sola vittoria nelle ultime nove gare, due sconfitte consecutive e un morale non certo alle stelle. I precedenti però sono a favore dei lombardi, capaci di imporsi contro il Teramo per 2-0 all’andata e di pareggiare 1-1 al ritorno. Nell’altra sfida il favore del pronostico spetta invece al, che oltre ad arrivare ai playout sulla scia di due vittorie consecutive (contro Lumezzane e Bassano Virtus) e di una migliore posizione in classifica ha anche il favore dei precedenti: le Aquile infatti si imposero 1-0 sulall’andata e pareggiarono 0-0 il ritorno in casa.