Lega Pro: playout girone B, la battaglia finale

A novanta minuti dalla fine del campionato è ancora viva la battaglia nelle zone basse della classifica, con un posto per la salvezza diretta ancora disponibile. A giocarselo saranno il Mantova (attualmente a quota 38 punti), Teramo, Forlì (entrambe a 37) e Fano (36 punti). Il Teramo parte con lo svantaggio del campo, essendo l’unica del quartetto impegnata in trasferta, anche se ha il vantaggio di giocare contro la FeralpiSalò, ormai già certa della qualificazione ai playoff e dunque (forse) già appagata.

Il, che ha il vantaggio della posizione in classifica, se la vedrà con la squadra più in forma del campionato, il Sudtirol reduce da quattro successi consecutivi e in lotta per i playoff. Simile il discorso del, che affronterà un Bassano bisognoso dei tre punti per difendere la posizione tra le prime dieci e in un buon momento dal punto di vista dei risultati, mentre ilha sulla carta il match più facile visto che sfiderà l’Ancona già in serie D. L’ultima giornata è dunque una vera e propria incognita e non è da escludere che una o più squadre alla fine abbiano lo stesso bottino di punti. Ricordiamo che nel caso in cui si verifichi questa eventualità a decidere la classifica saranno nell’ordine: i punti negli scontri diretti, la differenza reti sempre negli scontri diretti, la differenza reti generale e infine i gol fatti.