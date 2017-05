Lega Pro, playoff girone B: i precedenti nella regular season

Terminata la regular season è ora tempo di playoff, con la prima fase (in gara unica) prevista per domenica 14 maggio alle ore 15.00. In base alla classifica di campionato gli abbinamenti sono i seguenti: Gubbio-Sambenedettese, Padova-Albinoleffe, Pordenone-Bassano Virtus e Reggiana-FeralpiSalò.

Nella prima sfida la favorita d’obbligo appare la, vincente in entrambi gli scontri diretti di campionato: 3-1 all’andata a Gubbio e 2-0 al ritorno in casa. Discorso simile per il, imbattuto nei due match contro l’Albinoleffe in virtù dell’1-1 dell’andata e del netto 3-0 al ritorno in trasferta. Per quanto riguarda il derby veneto-Bassano i precedenti dicono una vittoria a testa: 2-0 per i giallorossi all’andata, mentre al ritorno ci fu il pesante 6-0 per i neroverdi che segnò l’esonero di mister D’angelo e l’inizio dell’era Bertotto. Infine, è tutta da decifrare la sfida trae FeralpiSalò. I granata hanno il vantaggio della classifica, dell’essere più abituati alla pressione e del giocare in casa, e proprio in casa si imposero 1-0 nel match di andata contro i lombardi. Ma la forma degli emiliani, ad oggi, non è delle migliori (una sola vittoria nelle ultime undici gare) e se gli uomini di Serena scenderanno in campo con la grinta mostrata nel match di ritorno (4-4 al Lino Turina due settimane fa) potranno giocarsi le proprie carte e sperare di raggiungere gli ottavi di finale.