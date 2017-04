Lega Pro girone B: penalizzate Ancona e Maceratese

Un punto di penalità per l'Ancona, due per la Maceratese: queste le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, che ha sanzionato i due club (Lega Pro Girone B) per una serie di inadempienze amministrative. L'Ancona dovrà anche pagare una multa di ben 10.000 euro, mentre la Maceratese se l'è "cavata" con 4.000: punita anche la Sambenedettese, con una sanzione pecuniaria di 1.500 euro.



La classifica, dunque, cambia: la Maceratese scende a(la zona playoff si allontana) mentre l'Ancona, sempre fanalino di coda, sprofonda ae fa un altro passo verso lain Serie D.