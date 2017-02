Lega Pro: Parma e il tocco magico di D'Aversa

Contro la Sambenedettese il Parma ha dato vita una notevole rimonta: sotto per 2-0, i ducali hanno reagito rimontato fino al 4-2.



Non si tratta però di un caso: con questa affermazione, infatti, salgono a undici i risultati positivi del Parma, che ha letteralmente cambiato marcia da quando mister Roberto D’Aversa si è seduto in panchina. Il tecnico natio di Stoccarda si è insediato alla guida del club (3 dicembre 2016): da li in poi i ducali hanno totalizzato 8 vittorie e 3 pareggi (con 21 gol segnati e 9 subiti), ma soprattutto hanno reso il Tardini un autentico fortino, con quattro vittorie in altrettante gare.



Il frutto di questo lavoro è stata la conquista del secondo posto in classifica a -3 dal. La promozione diretta, che appariva un miraggio a dicembre, è ora una possibilità. Il Venezia è dunque avvisato: il Parma è tornato e lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato.