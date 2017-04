Lega Pro girone B, Parma-Sudtirol 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Sudtirol 0-1 giocata oggi, domenica 24 aprile 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.

Ora è ufficiale: il Parma è in crisi. Con il clamoroso 0-1 di oggi contro il Sudtirol salgono a tre le sconfitte consecutive dei ducali, che ora rischiano seriamente di perdere la seconda piazza in classifica. Brutta la partita dei gialloblù, gestiti senza problemi dal Sudtirol e mai realmente pericolosi in un match comunque equilibrato e privo di emozioni. Bravo il Sudtirol a sfoderare la zampata decisiva proprio nel recupuro, quando al 91’ Gliozzi segna l’inattesa rete che vale per i trentini la salvezza matematica a due giornate dal termine.

PARMA-SUDTIROL 0-1

MARCATORI: 91’ Gliozzi (S).

PARMA: Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia; Munari, Scozzarella (87’ Corapi), Giorgino (17’ Simonetti); Nocciolini (72’ Nunzella), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Corapi, Mazzocchi, Sinigaglia, Ricci, Coly, Messina, Edera. All. D'Aversa.

SUDTIROL: Marcone; Riccardi, Di Nunzio, Bassoli, Tait; Cia, Broh, Bertoni (58’ Obodo), Furlan (87’ Rantier), Gliozzi, Tulli (89’ Lupoli). A disp. Fortunato, Montaperto, Baldan, Spagnoli, Lomolino, Torregrossa, Brugger, Packer. All. Colombo.

ARBITRO: Annaloro di Collegno.

NOTE: Ammoniti Giorgino, Nocciolini (P), Bertoni, Gliozzi (S).