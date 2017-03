Lega Pro: Parma, la squadra che non molla mai

Nell’ultima giornata di campionato il Parma è finalmente riuscito dopo tanto tempo a recuperare qualche punto alla capolista Venezia. Il distacco tra le prime due della classe è ora di sei punti, con sette partite ancora in calendario e lo scontro diretto da giocare.

E’ chiaro che a questo punto della stagione saranno la testa e la grinta a fare la differenza più degli schemi e della tattica. Da questo punto di vista il Parma è, stando ai dati, un gradino sopra tutte le altre. I Ducali sono infatti la squadra che, trovandosi in, è riuscita ail maggior numero di volte. Su 13 partite in cui si sono trovati sotto di almeno una rete i gialloblù sono riuscitiin cinque occasioni, mentre tre sono stati i pareggi. Sono numeri importanti, che dimostrano la grinta che i ragazzi di D’Aversa mettono in ogni partita e che certamente metteranno anche in questo sprint di fine stagione. Il Venezia è avvisato.