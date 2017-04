Lega Pro: Parma, risoluzione con Bassi

La comunicazione ufficiale è arrivata dal sito del club: il Parma comunica che “considerato il veloce recupero dall’infortunio del portiere Pierluigi Frattali, in tempi ridotti rispetto a quanto inizialmente previsto, e le vigenti norme relative all’utilizzo dei calciatori “Over” nel campionato di Lega Pro, le parti hanno deciso, di comune accordo, di non proseguire il rapporto in scadenza il 30/06/2017”.

Termina dunque l’avventura parmigiana di, estremo difensore classe 1985 che in carriera vanta oltre 180 presenze tracon le maglie di Empoli, Torino e Atalanta. Arrivato a Parma all’inizio di questa stagione ha collezionato un totale di 4 presenza con la maglia dei Ducali. Un saluto speciale al giocatore è arrivato dal ds del club: “Desideriamo ringraziare davvero di cuore Davide Bassi per la serietà, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrate in questo pur breve periodo di permanenza con noi. Purtroppo però le normative in vigore sugli Over gli impedirebbero di poter essere utilizzato, in caso di necessità, pertanto, anche in ragione del suo curriculum professionale, conveniamo sia corretto poterlo liberare, dicendogli nuovamente grazie per essersi messo a nostra disposizione”.