Lega Pro girone B, Parma-Reggiana 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Reggiana 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.

Torna alla vittoria che mancava da oltre un mese il Parma, che in un colpo solo si prende il successo nel derby e il secondo posto in classifica, fondamentale per accedere direttamente alla seconda fase dei playoff. Gara giocata meglio dal Parma ma viziata dall'espulsione diretta di Sabotic già al 13' che ha costretto i granata a giocare quasi tutto il match in inferiorità. Decide la partita la rete di Baraye al 66', bravo a superare Perilli con un delizioso tocco di testa che gli ha lasciato la porta vuota. Con il risultato di oggi la Reggiana chiude il campionato al quinto posto e ai playof se la vedrà contro la FeralpiSalò.

PARMA-REGGIANA 1-0

MARCATORI: 66' Baraye (P).

PARMA: Frattali, Iacoponi, Di Cesare (65' Mazzocchi), Lucarelli, Scaglia, Munari, Scozzarella (78' Corapi), Scavone, Nocciolini (86' Saporetti), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Giorgino, Sinigaglia, Nunzella, Ricci, Coly, Simonetti, Messina. All. D'Aversa.

REGGIANA: Perilli, Spanò, Rozzio, Sabotic, Panizzi (87' Sbaffo), Ghiringhelli, Genevier, Bovo (78' Marchi), Contessa (53' Calvano), Guidone, Cesarini. A disp. Narduzzo, Pedrelli, Maltese, Riverola, Lombardo, Trevisan, Rizzi, Rocco, Carini. All. Menichini.

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.



: Espulso al 14' Sabotic (R). Ammoniti Cesarini, Ghiringhelli (R), Di Cesare (P).