Lega Pro: Parma, quanto costa vincere?

Al termine del primo tempo della sfida tra Parma e Forlì l’amministratore delegato dei Ducali Luca Carra ha spiegato alle telecamere di Rai Sport quali siano i costi che deve affrontare un club di vertice per puntare a fare bene in Lega Pro. “Dipende dalle velleità delle società – ha spiegato l’Ad – ci sono budget diversi. Da quello che ho potuto vedere io il budget di chi punta a vincere ammonta a circa 8 milioni di euro”.

I soldi però non bastano: la ricetta per vincere richiede sì i giusti investimenti ma anche una sapiente, capace di equilibrare esperienza e investimento sui giovani. “Ci vuole un giusto mix tra giovani e esperti – ha proseguito Carra – soprattutto quando l’obiettivo è vincere. Certo è che ci piacerebbe valorizzare i giovani, in modo che formino l’ossatura del Parma del futuro. Ne abbiamo molti bravi, come ad esempio Mazzocchi ed Edera”.