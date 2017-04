Lega Pro: Parma, ora è crisi

Ieri sera nel posticipo contro il Sudtirol è arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Parma di D’Aversa, sconfitta che certifica la crisi dei gialloblù: tre sconfitte (di cui due casalinghe), quattro gol subito e zero segnati contro tre avversari (Ancona, Bassano e Sudtirol) non certo di prima fascia. Dopo le tensioni sulla presunta, e subito smentita, combine nella gara contro l’Ancona, che ha visto tutta la squadra, capitanata da Lucarelli, “metterci la faccia” in conferenza stampa, ora si passa ai problemi di campo legati al poco gioco visto nell’ultimo mese, problemi che giustamente preoccupano i tifosi in vista dell’importante finale di stagione.

Con questo ritmo il, fondamentale per l’accesso diretto alla seconda fase dei quei playoff che i giocatori del Parma sono chiamati non solo a giocare ma anche e soprattutto a vincere. Le prossime due domeniche vedranno i crociati affrontare due match davvero tosti contro il Teramo, alla disperata ricerca di punti salvezza, e contro la Reggiana, che sicuramente venderà cara la pelle nel più classico dei derby emiliani. I gialloblù hanno il destino nelle loro mani (vincendo entrambe le gare avrebbero la garanzia del secondo posto) ma dovranno mutare radicalmente il proprio atteggiamento se vogliono continuare a credere nel sogno della serie B.