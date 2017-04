Lega Pro girone B, Parma-Maceratese 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Maceratese 2-0 giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 32a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.

PARMA-MACERATESE 2-0



Torna a vincere al Tardini il Parma, che piega 2-0 la Maceratese e resta in scia del Venezia. Gara subito in discesa per i Ducali, già in vantaggio al 2' con Nocciolini che conclude nel migliore dei modi una splendida azione personale di Calaiò. La Rata non reagisce e puntale arriva la seconda rete: al 38' fa tutto Baraye che si inventa un grande assist pe Calaiò il quale a tu per tu con Forte segna con un delizioso pallonetto. Nella ripresa i padroni di casa abbassano i ritmi, con l'obietivo di colpire in contropiede una Maceratese comunque mai particolarmente pericolosa. Al 61' Calaiò avrebbe dal dischetto la possibilità di siglare il 3-0 ma si fa ipnotizzare da Forte e getta via la possibile doppietta. Con questa vittoria il Parma sale al secondo posto in classifica (in virtù della sconfitta odierna del Padova a Salò) mentre la sconfitta costa alla Maceratese l'abbandono della zona playoff conquistata la scorsa giornata.

MARCATORI: 2' Nocciolini (P), 38' Calaiò (P).

PARMA: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia, Munari (58' Corapi), Scozzarella (73' Simonetti), Scavone, Nocciolini (79' Nunzella), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Bassi, Saporetti, Mazzocchi, Sinigaglia, Ricci, Coly, Messina, Edera. All. D'Aversa.

MACERATESE: Forte, Ventola, Gattari, Bondioli, Sabato, De Grazia, Quadri, Franchini (80' Mestre), Turchetta (64' Colombi), Petrilli (73' Moroni), Allegretti. A disp. Moscatelli, Gremizzi, Broli, Massei, Palmieri, Malaccari, Bangoura, Ingretolli. All. Giunti.

ARBITRO: Massimi di Termoli.



: Ammoniti Scavone, Corapi (P).