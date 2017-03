Lega Pro girone B: Parma, la spinta dei tifosi

Nonostante un ruolino di marca notevole il Parma sta ancora inseguendo il Venezia capolista, scappato via a +5 dopo il pareggio interno dei Ducali contro il Forlì. Il campionato però è ancora apertissimo e in questa volata finale per la promozione il Parma potrà contare su un fattore spesso decisivo nel calcio, il tifo.

Il club emiliano è infatti quello con: benspettatori di media, una cifra straordinaria se pensiamo che si parla di Lega Pro. La media complessiva di spettatori per tutto il campionato è di circa 2.300 persone a partita, il che significa che il Parma può godere di un supporto quattro volte superiore a quello dei suoi avversari. Al secondo posto in questa classifica c’è la, altra piazza molto calda con i suoi 7.000 tifosi presenti mediamente nelle gare interne. All’ultimo posto siede invece ilcon soli 400 tifosi presenti mediamente al Tullio Saleri.