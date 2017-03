Lega Pro: Un Parma da record, ma non basta

Continua a inseguire il Parma di D’Aversa, nonostante un ruolino di marcia da record che in molti campionati avrebbe azzerato la concorrenza. Da dicembre a oggi infatti i Ducali hanno collezionato nove vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta in tredici gare ma, come detto, tutto ciò sembra non bastare in questo difficilissimo girone. Anzi, il Venezia capolista ha addirittura allungato il distacco, portando a +5 il proprio vantaggio. Non stupisce dunque che il pareggio interno con il Forlì nell’ultima giornata di campionato sia stato per il club emiliano una brutto colpo difficile da digerire.

La società emiliana però non ha nessuna intenzione di mollare, specialmente se si considera che a questo punto della stagione ci sono ancora 30 punti in palio per provare a conquistare la promozione diretta. A questo proposito si è espresso, direttore sportivo del Parma: “dobbiamo rimboccarci le maniche, non era facile prima e lo è un po' meno ora, ma finché la matematica dice diversamente noi lottiamo fino alla fine: contro il Forlì è stato solo un incidente di percorso, ci sono ancora trenta punti a disposizione per noi e per gli altri. Nessuna rassegnazione, pensiamo a noi come ho sempre detto e al fatto che inseguire non è mai facile, così come essere inseguito".