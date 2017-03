Lega Pro: Parma, asta da record per la maglia di capitan Lucarelli

Continua l’operazione di solidarietà del Parma, che da diversi mesi sta dando vita a numerose iniziative benefiche per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto lo scorso inverno. Questa settimana è stata effettuata una vendita da record: Leung Wai Chi, collezionista originario di Honk Hong, ha acquistato la maglia numero 6 di capitan Lucarelli “Crociati per Macerata” per la notevole cifra di 580 euro.

La maglia è ora esposta al Museo Ceresini insieme alle altre casacche che il Parma, in collaborazione con Live Onlus, ha deciso di mettere all’asta per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto dello scorso dicembre. Ad oggi la società Crociata ha già raccolto quasi 4.000 euro, soldi che saranno devoluti in beneficienza ad alcune piccole società calcistiche delle zone terremotate in occasione del match del 2 aprile che vedrà i Ducali sfidare al Tardini la Maceratese.