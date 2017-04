Lega Pro girone B, Parma-Ancona 0-2: tabellino e highlights

Parma-Ancona 0-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.



PARMA-ANCONA 0-2

Risultato a sorpresa al Tardini dove il Parma cade 0-2 contro l'ultima della classe, l'Ancona. Gialloblù non in giornata, scesi in campo con l'atteggiamento sbagliato e poca concentrazione. A trarne vantaggio sono i dorici, autori di una buona gara. Entrambe le reti arrivano nella ripresa, prima con Frediani al 62' e poi nel finale con Del Sante al 93'. Con questa sconfitta il Parma lascia al Venezia la possibilità di chiudere il campionato mentre nonostante la vittoria sembra ancora impossibile per l'Ancona l'operazione salvezza.

MARCATORI: 62' Frediani (A), 90' Del Sante (A).

PARMA: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Ricci (46' Nocciolini), Corapi, Scozzarella (81' Simonetti), Scaglia, Mazzocchi, Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Saporetti, Munari, Sinigaglia, Nunzella, Coly, Scavone, Messina, Edera. All. D'Aversa.

ANCONA: Anacoura, Daffara, Cacioli, Ricci, Barilaro, Zampa, Gelonese, Bambozzi, Voltan (56' Agyei), Paolucci, Frediani. A disp. Scuffia, Di Dio, Kostadinovic, Mancini, Bariti, Djuric, Del Sante, Momentè, Forgacs, Bartoli. All. De Patre.

ARBITRO: Bertani di Pisa.



: Ammoniti Ricci, Scozzarella (P), Gelonese (A).