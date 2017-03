Lega Pro: Parma, ecco la nazionale islandese

La nazionale di calcio islandese, vera e propria sorpresa degli ultimi europei di calcio disputati in Francia, è in Italia, più precisamente a Parma. Martedì e mercoledì, in virtù del comune sponsor tecnico con la società gialloblu, i campioni islandesi si sono allenati allo stadio Tardini per preparare la gara di venerdì che li vedrà affrontare il Kosovo in un match valido per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio.

Al termine dell’allenamento la selezione islandese ha incontrato il ds del Parma, che si è confrontato in particolare con il tecnico Hemir Hallgrimsson e con una vecchia conoscenza del calcio italiano, il centrocampista dell’Udinese. Queste le parole del direttore sportivo al termine dell’incontro: “Ospitiamo volentieri l’Islanda sul nostro campo. E’ una presenza di prestigio che serve a tutta la città di Parma. Questo connubio fa piacere. Si tratta di una Nazionale che lavora molto bene, con giocatori importanti, che hanno fame, di quelli che corrono tutta la partita”.