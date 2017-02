Lega Pro, Parma: le 300 volte di Lucarelli

19 febbraio 2017: una data che a Parma ricorderanno a lungo. Non tanto, o non solo, per la bellissima rimonta da 0-2 a 4-2 al Tardini contro la Sambenedettese, ma soprattutto per la 300esima storica presenza di capitan Alessandro Lucarelli con la maglia crociata.

Una bella storia d’amore quella tra il giocatore e la città emiliana. Tutto ebbe inizio nella stagione 2008-2009 quando Lucarelli, allora al Genoa, approdò al Parma in serie B. Da quel giorno non se ne è più andato: 300 presenze, spalmate (caso più unico che raro) in tutte le serie calcistiche, professioniste e non. Prima la B, poi la gioia della promozione in A, a cui sono seguite le sei stagioni nella massima serie. Nel 2015 il dramma del fallimento, la serie D e di nuovo le gioie della promozione. In mezzo, un record particolare: Lucarelli è riuscito ad andare a segno, con la stessa maglia crociata, in tutte le serie calcistiche. Ora, a 39 anni, la sfida della Lega Pro con all’orizzonte un obiettivo dichiarato: tornare in serie B e riportare il Parma tra i grandi.