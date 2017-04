Lega Pro girone B, Padova-Venezia 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Padova-Venezia 0-1 giocata oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Euganeo.



PADOVA-VENEZIA 0-1

Il Venezia si aggiudica il derby d’alta classifica e all’Euganeo batte per 0-1 il Padova grazie alla rete di Moreo al 47’. Bella gara, che nonostante le poche occasioni da rete si è giocata ad alti ritmi per tutti i novanta minuti, regalando diverse emozioni ai numerosi spettatori presenti allo stadio. I lagunari, come al solito cinici e spietati, massimizzano una delle poche occasioni avute e con questa vittoria si portano a +11 sul Parma e a un passo dalla promozione. Il Padova incamera invece la terza sconfitta consecutiva ma può comunque ritenersi soddisfatto per l’ottima prestazione, che lascia ben sperare per il finale di campionato.

MARCATORI: 47’ Moreo (V).

PADOVA: Bindi, Cappelletti, Emerson, Russo (85’ Cisco), Madonna, De Risio (63’ Mazzocco), Mandorlini (77’ Bobb), Dettori, Favalli, Altinier, De Cenco. A disp. Favaro, Tentardini, Berardocco, Sbraga, Monteleone, Gaiola, Boniotti. All. Brevi.

VENEZIA: Facchin, Zampano, Modolo, Domizzi (68’ Malomo), Garofalo, Falzerano, Bentivoglio, Soligo, Moreo, Acquadro (87’ Fabris), Marsura (74’ Cernuto). A disp. Galli, Tortori, Sambo, Pellicanò, Stulac, Strechie, Caccavallo, Geijo, Vicario. All. Inzaghi.

ARBITRO: Giua di Olbia.

NOTE: Ammoniti Dettori, Mazzocco (P).